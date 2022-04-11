Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после обстрелов

Сумскую область восстанавливают после преступлений армии РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских оккупантов.
Об этом Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.
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Он отметил, что Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета. Деньги будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.
Кроме того, Живицкий подвел итоги прошедшего дня. По его словам, 10 апреля все было относительно спокойно.
"Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны", — отметил глава Сумской ОГА.
Оккупанты ударили по освобожденной Сумской области
Российские оккупанты обстреляли деревню вблизи Шостки в Сумской области. В результате ранения получил один человек.
Обстрел произошел утром 8 апреля. В то же время не указано, из чего именно была совершена атака.
"В селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", – говорится в сообщении главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.