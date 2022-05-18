Жизнь превратилась в кошмар! В Донецке боятся чисток и дерутся из-за воды

Из культурных событий в Донецке, переживающем коммунальную катастрофу, - открытие памятника бывшему фюреру ДНР Захарченко / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецке – коммунальная катастрофа и наплыв военных. На улицах практически не осталось мужчин призывного возраста: их собирают и "выкашивают". Руководители так называемой "ДНР" готовятся к отставке. Ходят слухи, что их заменят россияне – Донбасс становится ссылкой для тех, кто не оправдал надежд Кремля. Все это сайт "Сегодня" выяснил, пообщавшись с дончанами, имена которых мы называть не будем ради их безопасности.

С нами поделились слухами о планах местных незаконных властей. А также подтвердили: жизнь обычных людей мобилизация и коммунальные проблемы превратили в настоящий кошмар. И чем дальше, тем хуже. Сейчас Донецк обсуждает слухи о скорых громких отставках чиновников "ДНР". Им на смену должны прийти россияне.

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Дошло до того, что наши боятся брать взятки. Боятся, что из-за этого их отправят в отставку, чтобы освободились места. Думаю, что Донецк может стать ссылкой для каких российских чиновников. Многие, кто близок к "властям", говорят об этом", – рассказала нам местная жительница.

Нам также рассказывают, что в городе, по сравнению с периодом до 24 февраля, стало значительно больше российских военных. И предполагает, все это, наверное, признак того, что слухи небезосновательны.

Ко всем бедам Донецк еще и регулярно обстреливают. Откуда прилетает, точно неясно. Многие в городе считают, что это россияне подливают масла в огонь

Как восприняли вторжение

Местные рассказывают: многие были шокированы вторжением, каждый по-своему. Мало кто ожидал, что это произойдет именно в таком виде.

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"Откровенные сепары поначалу кричали – давно пора! Но их эйфория с каждым днем улетучивается, потому что каждый день слышишь, то в одну семью пришла "похоронка", то в другую, то в третью. Уже ни для кого не секрет, что российские войска не идут первыми в наступление. Впереди – "пушечное мясо", наши "ополченцы".

Говорят, в городе не то, что редко, а практически не видно мужчин призывного возраста в гражданском. Всех забрали воевать.

"Молодых мужчин просто выкашивают. Другого слова я не подберу в этой ситуации", – говорит наша собеседница.

Коммунальная катастрофа

По словам дончан, сейчас сложилась катастрофическая ситуация с водой.

"В трех районах ее вообще нет. В остальных – нет выше четвертого этажа. Во многих домах сами жители сделали врезки в подвалах, поставили краны и по очереди набирают, сколько могут. Из-за воды ругаются и даже, бывает, дерутся. Если где-то случается какая-то авария, то все становится сложным. Из водоканала призвали всех мужчин, поэтому вызвать слесаря, сантехника – это нереально", – говорит дончанка.

Проблемы с водой в Донецке начались из-за обесточивания Южно-Донбасского водовода еще в конце марта. Их до сих пор никто не попытался решить. Воду решили экономить и подают раз в два дня, на два часа.

Проблемы с водой в Донецке начались еще в марте, и до сих пор их никто не решает / Фото: Фокус

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Ожидания

На 9-м году оккупации части Донбасса многие его жители воспринимают нынешнюю обстановку как "свет в конце тоннеля".