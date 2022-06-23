"Жму руку, обнимаю" – Порошенко потроллил Путина цитатой-мемом

Порошенко: "Что ни делает дурак, все он делает не так" / Коллаж "Сегодня"
Довольно оригинальное поздравление по случаю предоставления Украине кандидатства на вступление в Европейский Союз сделал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он резюмировал, что международному преступнику Владимиру Путину не удалось всех переиграть, а Украину ждет членство в НАТО.
Соответствующий ролик Порошенко выложил на своей странице в Фейсбуке.
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"Ну что, Путин, снова всех переиграл? Украина – кандидат в члены Европейского Союза! Как говорит Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так" Ждем членства в НАТО. Жму руку, обнимаю", – сказал Петр Алексеевич.
Напомним, фраза "Жму руку, обнимаю" есть на пленке телефонного разговора между двумя мужчинами, которая появилась в сети летом прошлого года. Голос одного собеседника похож на голос президента России Владимира Путина. Голос второго – на голос тогда еще президента Украины Петра Порошенко. Именно голос похожий на Петра Алексеевича произнес фразу: "Жму руку, обнимаю".
Предположительно, этот разговор состоялся 30 апреля 2015 года. Через два месяца после кольца в Дебальцево, когда армия России расстреляла украинских военных, хотя Москва гарантировала "коридор".
В команде Порошенко запись назвали сфабрикованной.
Вступление в ЕС
- Президент Украины Владимир Зеленскийподтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
- Страны Европейского Союза сегодня, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной.
- Грузии такой статус не предоставили из-за пробуксовки реформ. В Тбилиси не нашли ничего лучше, как обвинить украинских политиков в том, что это они пролоббировали отрицательный результат для их страны.