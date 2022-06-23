"Жму руку, обнимаю" – Порошенко потроллил Путина цитатой-мемом

Порошенко: "Что ни делает дурак, все он делает не так" / Коллаж "Сегодня"

Довольно оригинальное поздравление по случаю предоставления Украине кандидатства на вступление в Европейский Союз сделал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он резюмировал, что международному преступнику Владимиру Путину не удалось всех переиграть, а Украину ждет членство в НАТО.

Соответствующий ролик Порошенко выложил на своей странице в Фейсбуке.

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"Ну что, Путин, снова всех переиграл? Украина – кандидат в члены Европейского Союза! Как говорит Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так" Ждем членства в НАТО. Жму руку, обнимаю", – сказал Петр Алексеевич.

Напомним, фраза "Жму руку, обнимаю" есть на пленке телефонного разговора между двумя мужчинами, которая появилась в сети летом прошлого года. Голос одного собеседника похож на голос президента России Владимира Путина. Голос второго – на голос тогда еще президента Украины Петра Порошенко. Именно голос похожий на Петра Алексеевича произнес фразу: "Жму руку, обнимаю".

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Предположительно, этот разговор состоялся 30 апреля 2015 года. Через два месяца после кольца в Дебальцево, когда армия России расстреляла украинских военных, хотя Москва гарантировала "коридор".

В команде Порошенко запись назвали сфабрикованной.

Вступление в ЕС