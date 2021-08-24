Зварювання живих тканин, найкращі лижі та мільярдні стартапи – чим може пишатися Україна

30-річчя Незалежності України – чудовий привід підбити проміжні підсумки. І згадати про успіхи України й українців, локальні та глобальні. А їх було чимало.

Реклама

Згадаймо разом людей, компанії, події, які дарували всім нам привід пишатися Україною та українцями у найрізноманітніших сферах за останні 30 років.

Нам теж є чим пишатися: "Сьогодні" – бренд з 25-річним досвідом на медіаринку країни, один з найавторитетніших і найпопулярніших в Україні. Саме тому хто, як не ми, маємо право розповісти про 30 наймасштабніших успіхів українців за 30 років Незалежності.