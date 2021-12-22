Дрони, віртуальна реальність та супербатарейка: як нові технології змінюють галузь теплової енергетики

Давним-давно в далекій галактиці... Втім, стоп: не так давно, а всього рік тому, і не в далекій галактиці, а поряд з нами компанія ДТЕК Енерго прийняла Стратегію розвитку до 2030 року. Її зміст – у великій трансформації бізнесу у бік максимальної ефективності з наявними потужностями в умовах декарбонізації. У перекладі з лінкос (від Lingua Cosmica – буквально "космічна мова") мовою, зрозумілою широкому колу читачів, це означає, що теплова енергетика в Україні буде поступово і м'яко трансформуватися за допомогою нових технологій, диджиталізації та нових напрямків, таких як Системи накопичення енергії (СНЕ).

Тож наша історія почалася рік тому. Ще дуже багато належить зробити, але всього за рік зроблено вже чимало. Розповідаємо та показуємо.