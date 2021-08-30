"Герої Сьогодні": хто з українців отримав нагороди за мужність і рішучість

Герої Сьогодні

"Герої Сьогодні" – це нагорода, яку новини "Сьогодні" запроваджують на знак поваги до українців, чиї вчинки вражають самовідданістю та сміливістю.



Серед нас живуть особистості невідомі широкому загалу, але надважливі для земляків, яким подарували друге народження або ж щодня дають надію на краще життя. Ці люди діють за покликом серця, не розраховуючи на жодне визнання. Вони не вагаються, і роблять впевнений крок назустріч ризику, який іноді може скінчитися фатально.



Мужність та рішучість наших героїв стали новою точкою відліку для десятків земляків.

Ми дякуємо відважним українцям і прагнемо, щоб про їхні подвиги довідалися інші.