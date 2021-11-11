Підземний Wi-Fi та дрони з лазерними сканерами: як цифрові технології змінюють Україну

За якихось три десятиліття (крихітний період в історії цивілізації) світ навколо змінився кардинально і вже не буде таким, як колись. А буде тільки кращим – завдяки технологіям, IT та цифровізації. І приємно зазначити, що українська IT-індустрія не на задвірках світової економіки, а навпаки – вже зараз наближає світле майбутнє для нас з вами. Хочете прикладів? Вони у нас є. А також ми розповімо, чому цифрове майбутнє не примха, а життєва необхідність, навіщо це робиться і яку користь приносить.