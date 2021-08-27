Лазери, робот і найглибший Wi-Fi – які передові технології впроваджують на шахтах України

Ще в середині XX століття шахтарі дивувалися комбайнам для видобутку вугілля і механізованому кріпленню, які прийшли на зміну відбійним молоткам і кріпленням для лави з дерева і металу. А сьогодні нікого не здивуєш, коли цією технікою на відстані керує комп'ютер.

Напередодні професійного свята, Дня шахтаря (29 серпня) пропонуємо вирушити з нами в подорож підземним світом людей і технологій. Вперед і... вниз!

Як перетворити зло на добро, знають на шахтоуправлінні ДТЕК Першотравенське, де на шахті "Степова" навчилися добувати енергію з... метану! Це небезпечний газ, який виділяється в гірських виробках при видобутку вугілля. Якщо його накопичується у виробках забагато, може статися руйнівний вибух. На "Степовій" газ тепер не тільки відкачують на поверхню, щоб убезпечити шахтарів, а й перетворюють на електрику і тепло на спеціальній когенераційній установці, уникаючи таким чином шкідливих викидів в атмосферу. Win-win!

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ДТЕК реалізував цей проєкт спільно з компанією Recycling Solutions. На сьогодні це один з небагатьох діючих в Україні проєктів в альтернативній енергетиці з когенерації на основі промислових газів. Він забезпечує 1,56 МВт номінальної потужності електроенергії. А вироблена електро- і теплова енергія йде на потреби шахти для обігріву та енергопостачання "Степової".

Штучний розум – на сторожі безпеки

Нульовий травматизм на виробництві – мета №1 будь-якого великого підприємства. З шахтою жарти погані і самодисципліна повинна бути на найвищому рівні. Але стаються і нещасні випадки, винуватцем яких може стати як техніка, так і людський фактор.

На збагачувальній фабриці ДТЕК Павлоградська мінімізують небезпеку за допомогою ноу-хау. Тут встановили вздовж конвеєрів лазерні і відеобар'єри. Це своєрідний "робокоп" – робот-поліцейський: прилади реагують на присутність людини в забороненій зоні і зупиняють роботу обладнання. Лазерний бар'єр довжиною понад 100 метрів спостерігає за людьми: якщо працівник перетинає промінь, який розташований уздовж всієї небезпечної зони конвеєра, то відразу ж спрацьовує звукова і світлова сигналізації, а робота конвеєра зупиняється.

Закон суворий, але це закон: підземний "робокоп" не тільки включає сигналізацію і зупиняє конвеєр, але ще і записує відео і відправляє повідомлення на електронну пошту "кому треба", після чого, зазвичай, з порушником проводять додатковий інструктаж.

Як показує статистика, штучний інтелект непогано навчився дисциплінувати людей: випадки травматизму на ДТЕК ЦЗФ Павлоградська після введення ноу-хау зменшилися.