Чому бразильські політики билися на рингу і що робити, якщо ваш сусід – агресивний скандаліст: дивимось випуск новин "Сьогодні" 14.12.2021

У сьогоднішньому випуску:

Мало не вбила. Представилася працівницею газової служби і викрала у пенсіонера сто тисяч гривень

Політичні бої. Навкулачки вирішують стосунки бразильські політики! На рингу зійшлися мер та його заступник. Чому билися?

Замінував лікарню і погрожував підірвати дитяче відділення... через ревнощі! Яке покарання тепер світить ревнивцеві?

Штовхнув так, що зламав дитині ногу. За що комунальник напав на хлопчика?

Нападає на сусідів та трощить під‘їзд! Що робити, коли у вас по сусідству – агресивний скандаліст?

Реклама

Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua . Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.