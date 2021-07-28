Урожай на межі зриву. Чи стане картопля для українців "золотою"

Якщо в Херсонській області овочі на полях масово гниють, то в Київській – страждають від спеки

Картофель може стати золотим. Колаж "Cьогодні" / Фото: Pixabay

Різкі погодні зміни – від аномальної спеки до рясних дощів – можуть позбавити українців картоплі за помірною ціною. Аграрії різних областей нарікають: на півдні овочі гниють, на півночі – засихають. Розбиралася в проблемі кореспондент новин "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Херсонські фермери нарікають на погоду: поля залиті проливними дощами, що призвело до масового гниття картоплі. Аграрій Віктор Рибалко розраховував на ранній урожай, посадивши 20 гектарів культури. Третя частина овочів вже "пропала". Фермер уже підрахував збитки, які досягли позначки в 10 мільйонів гривень.

"Людська праця дорога при такій низькій ціні на картоплю. Дорожче сама вартість збирання картоплі, набагато перевищує номінальну вартість картоплі на ринку", – говорить Рибалко.

Що з цінами "на зараз"

У такій ситуації картоплю доводиться продавати за безцінь. Ціна на місцевих ринках опустилася до 4 гривень за кілограм. У Львівській області трохи вище – 5-6 гривень за кілограм, а в Харківській – по 8 гривень.

Правда, доїжджаючи до Києва, херсонська картопля обростає позолотою, і вартість культури вже підскакує до 15 гривень за кіло. І це мінімальне здорожчання.

Якщо херсонські фермери страждають від заливних дощів, то київські – від посухи. Через спеку бадилля пересихає і овоч перестає рости. Культура повинна була дозрівати ще два тижні.

Цінові прогнози

Незважаючи на панічні настрої серед аграріїв, експерти заспокоюють українців: поки що бити тривогу рано. Мовляв, зіпсувався ранній урожай – пізній більш стійкий.

"Як тільки почнеться масове копання картоплі (це кінець серпня – початок вересня), то ціна все-таки просяде. Просяде, бо не у всіх фермерів сьогодні є сучасні сховища, де можна зберігати врожай", – пояснює заступник директора Інституту картоплярства НАН України Микола Фурдіга.

Ціновий стрибок може статися після настання морозів. Наскільки підніметься вартість, залежить від урожаю. Однак в Інституті картоплярства вже заспокоюють позитивними прогнозами: ціна не відрізнятиметься від торішньої – близько 13 гривень за кілограм.

Як переживають несприятливі погодні умови українці, які вирощують картоплю для себе, можна дізнатися в сюжеті новин "Сьогодні":

Нагадаємо, експерти прогнозують нове здорожчання продуктів. Вартість овочів та фруктів також залежатиме від врожаю. Однак на деякі продукти ціна точно підніметься – це цукор і соняшникова олія.

Злетіли світові ціни і на каву сорту арабіка до семирічного максимуму. Раптовий стрибок стався на тлі скорочення поставок через аномальні погодні умови в Бразилії.