Європа проспала на Третю світову. Розбуди її!

Наша сила в тому, що ми єдині у світі, хто знає все про спільного ворога. І лише українці розуміють, що, в принципі, відбувається насправді. Спробуймо максимально коротко це сформулювати, тому що саме це і саме нам належить пояснити решті світу.

Що відбувається?

Вторгненням Росії в Україну почалася Третя світова війна, яка у своєму військовому прояві поки що ведеться тільки на нашій території, руйнуванням життів і втратою життя наших співгромадян. Ми не починали і не обирали цю війну, тому наша мета поки що оборона, вистояти й звільнити.

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Цілі путінської рф:

а) відновлення імперії, як мінімум, у межах СРСР, як максимум у межах зони впливу колишнього СРСР у Європі.

б) руйнування західної цивілізаційної осі Вашингтон-Лондон-Берлін та міжнародних інституцій, зокрема НАТО та ООН.

в) створення нової цивілізаційної осі – за участю Москви.

Цілі західної цивілізації:

а) зупинити чи локалізувати розпочату війну.

б) депутинізувати рф – створити нову державу на її сьогоднішній території, яка не загрожує цивілізованому світу.

в) зняти загрозу створення нової цивілізаційної осі.

Кошти, якими досягатиме цілей путінська рф:

а) військові – застосування величезної, хоч і невмілої, добре озброєної, хоч і застарілої зброї, армії.

б) гебешно-дипломатичні – грати на слабкостях Заходу. Створювати конфлікти між державами, між Старою та Східною Європою, грати на деградації ООН, НАТО, кризах, що склалися в суспільствах etc.

в) гебешно-економічні – створювати досить несподівані альянси з ворогами Заходу.

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Засоби, якими досягатиме цілей західна цивілізація:

а) економічне виснаження путінської рф – санкції справді запроваджено максимум, щоб економіка впала;

б) утримання у затяжній, але локалізованій війні в Україні – чим довше ми тримаємося, тим довше Заходу не треба буде вдаватися до пункту в).

в) військові (поетапно, країна за країною).

Що було?

Без оголошення війни путін ударив по нас підготовленою для бліцкригу армією, ми гідно тримаємо цей удар вже дев'ятнадцять довгих днів, а Захід вдарив по путінській Росії санкціями.

Що є?

Вони – путін переводить економіку рф на військові рейки. Країна ворога закривається від зовнішнього світу і населення починають обробляти пропагандою, готуючи до великої війни.

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На Заході – нічого не відбувається, всі вирішили, що і так все непогано: Україна героїчно пручається і тримає удар, економіка монстра валиться, значить воювати з ним не доведеться.

На жаль, Захід недооцінює ситуацію. Путін не має іншого сценарію тримати владу, окрім воювати великою війною. Тож те, що ми зараз відбиваємо, це передовий загін. Водночас, путінська рф здійснює реальні дії, щоб всю свою орду підняти і відправити в м'ясорубку війни. Це триватиме певний час, але цей час навряд чи хтось зараз адекватно використовує. Схоже, що коли путін завдасть наступного удару, Захід не буде готовим.

Що буде?

Базовим прогнозом є наступний – усе це надовго. Ймовірно, найближчим часом все може відбуватися за одним із трьох сценаріїв:

Сценарій "А"

За кілька тижнів-місяць введених зараз орків і підкріплення до них відбивають подалі від Києва, ракет летить дедалі менше. Вороги відступають на Південний Схід. Продовжують атакувати міста поруч з кордоном, але, загалом, нова лінія зіткнення вибудовується у логіці спроби захоплення ними територій під організацію сухопутного коридору путінської рф-Крим-Молдова. Все це може бути оформлене як перемир'я, може навіть нагадувати кінець війни 2014-2015 років, але навіть у такому разі – це лише затишшя, необхідне насамперед путінській Росії, щоб підготувати наступний удар.

Далі вони вдарять або по нас (див. сценарій "Б"), або по Прибалтиці/Польщі – однією з країн НАТО – можливо, Молдові. І атакуватимуть ті цілі, де можна здобути успіх, зокрема у сенсі розколу НАТО, тому що успіху в Україні вони не мають. Після чого, через певний час, знову повернуться атакувати Україну.

Сценарій "Б"

Вони кидають на нас все, що у них є – всі сили, усю свою армію. Ми б'ємось. Б'ємося роки, вони вязнуть... Монстр валиться, але ми платимо найстрашнішу ціну.

Сценарій "В"

Якимось дивом виникає конфігурація миру, який нас влаштовує і не дає нам можливості брати участь у подальшій світовій війні (вона триває). Виникає відносно тривалий перепочинок, після якого ми знову входимо у війну – обороняючись чи добиваючи ворога.

Що робити?

Третя світова війна триватиме до того часу, поки путінська рф не припинить своє існування. Перемогою стане не день болісної смерті путіна, а повне перезавантаження державності на тих територіях, які сьогодні займає РФ. Решта, включаючи повне звільнення України від агресорів та окупантів, є проміжним результатом.

Поки триває світова війна ні в Європі, ні в Україні, що відбилася від агресії, ніде у світі не існуватиме безпечного місця, поки продовжує вирувати монстр – путінська рф. Але монстру потрібен час, щоб розвернутися на повну міць. І саме тому майже три мільйони українців, які залишили країну з 24 лютого, мають діяти просто зараз.

Ми маємо розбудити Європу та весь світ. Ми мусимо всім розповісти, що ця "наша війна" насправді їхня війна, і вона стоїть на порозі їхнього дому.

Якби вони знали те, що ми знаємо, то...

Це б поляки, угорці, румуни, латиші, чехи, італійці, естонці та фіни сьогодні вимагали від своїх урядів негайного розриву дипломатичних відносин з рф, арешту будь-якого майна та заборони всіх операцій юридичних осіб. А німці та французи вимагали на мітингах відповіді від своїх національних лідерів, чи вважають вони нормальним у принципі багатогодинні телефонні переговори з убивцею, що віддали, наприклад, своїй армії наказ розбомбити в Маріуполі дитячу лікарню та пологовий будинок?

Це словаки, бельгійці, греки, литовці, іспанці, шведи, голландці і данці тепер вимагали заборони на право в'їжджати, працювати, перебувати в країні, користуватися банківським рахунком – будь-якому власнику паспорта путінської рф.

Тому що нікому не потрібна війна з етнічними росіянами, потрібна війна з громадянами рф. І вони мусять мати можливість з неї вийти – відмовитись від громадянства своєї проклятої держави, але отримати в країні присутності тимчасовий паспорт, який потім буде визнано нормальною державою, утвореною після перемоги.

На площах Європи в багаттях мають горіти зараз російські паспорти. Весь світ має бути піднято на війну з державністю рф.

Для того щоб це зробити, не треба розповідати європейцям про своє лихо і про нашу війну, вони і так про неї вже всі знають.

Розкажіть їм про їхню війну та про їхню біду.

Розкажіть їм те, що знаєте у деталях – як і що буде відбуватися. Як власники російських паспортів, які завчасно в'їхали в їхню країну, почнуть малювати на бруківці вулиць і на черепиці дахів мітки для координації обстрілів. Як у НАТО почнеться сповнена глибокого занепокоєння дискусія, як багато сил може виділити Альянс для захисту Польщі за 5-ою статтею... Попередьте їх!

Ми все вже знаємо. Ми вже бачили все. Ми маємо попередити світ. І ми можемо тут вважати таким самим результатом, таким самим скальпом ворога – просто спалений паспорт рф, оскільки ми ж не ведемо війну з етносом росіян, ми ведемо війну з громадянами держави-злочинця. І кожен громадянин у мінус – робить нашу спільну перемогу ближчою.

Щоб резюмувати, вважаю доречним запропонувати три додаткові принципи громадянської активності для всіх тих мільйонів українців, які зараз перебувають у Європі:

Допоможи їх попередити!

Поясни всім своїм знайомим іноземцям, що це не просто війна в Україні, а Третя Світова Війна. І що путінська рф принесе війну в його країну, якщо не буде зупинена в принципі. Ми розберемося на своїй землі, але їм доведеться розбиратися на своїй – вони мають бути готові до цього.

Допоможи їм вимагати!

Підкажи всім своїм знайомим іноземцям, що саме вони мусять вимагати від своєї влади та урядів – повну делегітимізацію рф та всіх її документів, відсутності будь-яких комунікацій з офіційними особами рф, та й просто підготовку людей і країни до оборони в цій війні.

Допоможи їх підготувати!

Розкажи своїм знайомим-іноземцям, які вже зрозуміли, що ніхто не відсидиться осторонь цієї війни, що вони можуть робити. Можливо, вони можуть допомогти Україні прямо зараз й отримати досвід, який їм знадобиться для захисту своєї країни. Цього не уникнути.