Історії переміщених осіб: "У будинку виявили wi-fi мережу під назвою "russia-putin-forever-wins"

Донеччанка, киянка, українка – вже з її самоподання зрозуміла пройдена дорога. Віка Вахрушева поділилася своєю історією з проектом Переміщені Особи (DP) "

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Віка Вахрушева розповідає про те, що тікати від війни їй доводилося не раз у житті

- Як ви дізналися про початок війни?

- Зранку 24-го я спала. Навіть проспала кілька вибухів. Але всі вибухи проспати було неможливо. Прокинулася, схопила собаку та ковдру та перебігла у безпечне місце. Відкрила новини. Почалася друга у моєму житті... війна.



- Наскільки несподіваним це було для вас?

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– Я не вірила, я недооцінювала. Точніше, переоцінила адекватність голів, що не думають зовсім. За пару днів до вторгнення зібрала тривожний рюкзак, щоб якщо пару годин-день пересидіти в підвалі. Напередодні випадково заправила машину. Закупівля продуктів було заплановано на 24 лютого. Але тоді вона й відбулася.



- Як сталося, що ваш будинок перестав бути безпечним місцем?

– Я щиро сподіваюся, що мій будинок залишиться стояти на своєму місці. Великий будинок на в'їзді до Києва, за лінією блокпоста. Чудова мета, красивий притулок для диверсантів, т.к. огляд з нього відкривається все, що потрібно. У будинку виявили wi-fi мережу під назвою "russia-putin-forever-wins"...

Для мене будинок перестав бути безпечним, коли на величезному поверсі я залишилася одна з маленьким собакою. Я пам'ятаю фразу іноземного колеги ще за часів Донецька: "Може настати момент, коли виїхати вже неможливо". З Донецька виїхати ще донедавна можна було, а от удома, в Україні, все вже зараз набагато складніше – масштаб лиха безпрецедентний.



Я пишаюся своїми сусідами. На 500 квартир в Україні завжди можна знайти щонайменше 100 героїв. Сусідами зібрали гроші на 2 тепловізори та віддали їх особисто в руки хлопцям із Нацгвардії. Люди, що залишилися, допомагають один одному. Ми точно переможемо.

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Сусіди зібрали на два тепловізори, передали особисто до рук Нацгвардії. На 500 мешканців багатоквартирного будинку знайшлося 100 героїв, каже Вахрушева

- Чому ви опинилися саме там, де зараз є, і чи відчуваєте себе в безпеці тут?

- Літаки та сирени у моїй голові перестали звучати вже на виїзді з Київської області. У Києві був сильно змінений психологічний стан, коли на те, щоб заварити чай витрачалося кілька годин.

Тут, у кімнаті у найкращої і дуже балакучої італійки Грації, в одиницю часу тепер вкладається більше корисних дій. Навіть трохи більше ніж до війни. А для мене дуже важливо не сидіти, склавши руки, просто спостерігаючи.



Ви сумнівалися у своєму рішенні залишити будинок? Ви відчуваєте зараз, що це рішення виявилося правильним чи ви змогли б зробити інакше?

Так, сумніватися почала ще в дорозі. Коли 90 кілометрів електричкою ми їхали більше доби.



- Ви готові повернутись? Що має статися, щоб ви ухвалили для себе таке рішення?

- Я повернуся. Це моя країна.



- Чого ви найбільше потребуєте прямо зараз (і морально, і матеріально)?

- Те, що відбувається переживаю як особистий біль, який складно вгамувати. Я в безпеці. Морально мені потрібне лише закінчення того жаху, що відбувається з мирними людьми. Моя мама зараз у Донецьку. Вона чекає на Україну.



- Що ви збираєтесь робити далі?

– Продовжуємо допомагати військовим. Від них залежить наше майбутнє, і ми, мирні, маємо це пам'ятати та правильно розставляти пріоритети.

Потім... треба буде розгрібати за путінськими ублюдками розвалене і будувати нову, єдину, щасливу та приголомшливу Україну.

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