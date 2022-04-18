Історія одного концерту

При покупці квитка на один такий концерт, організований UNF, можна сплатити додатковий внесок, але моє питання було навіщо концерти?

"Концерти впливають", – каже пані Kateryna, та розповідає цілу історію. UNF організувало перший концерт у Монреалі ще 6 березня – це був джазовий виступ Богдана Гуменюка, який дозволив зібрати близько 60 000 доларів. Але що важливіше, залучити в допомогу Україні найрізноманітніших людей.

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Починаючи від двох молодих квебекців, які так вразилися, що самі організувалися, зварили борщу та зібрали пожертвувань на тисячу доларів. І продовжуючи представниками канадської залізниці, які виділили мільйон доларів прямої допомоги. А ще Kaitlyn Urquhart, спеціаліста з організації заходів, яка і взялася за організацію концерту 16 квітня.

"Це просто неймовірно було бачити, як все місто разом робило все, що може зробити для людей України, – написала мені Kaitlyn. – Наші спонсори пожертвували алкоголь на захід, дали безкоштовну рекламу. Власники бізнесів також пожертвували послуги або надавали великі знижки, щоб на У заході можна було зібрати більше коштів. Багато людей, навіть ті, кого ми ще й запитати не встигали, наввипередки нам пропонували все, що могли дати, для того, щоб ми зробили цю подію".

Сама подія рекламувалася як концерт культової монреальської групи The Barr Brothers . Вони не мають жодних зв'язків із Україною, окрім бажання їй допомогти. Але саме на них купили квитки більшість глядачів.

Сама подія рекламувалася як концерт культового монреальського гурту The Barr Brothers

А зв'язки виявились у груп Murmurosi і Dumai Dunai, що виступали у першому відділенні. Точніше, у їхньої солістки Natalia Telentso, яка народилася в Україні. У репера Josh Dolgin (aka Socalled), який також виступав, є українське коріння. Як і у співвласника алкогольного спонсора концерту Cirka Distilleries (його дідусь був не лише українцем, а й одним із засновників Української Національної Федерації Канади).

На концерт прийшло багато людей

Людей прийшло багато. Пили (кожний коктейль +$8), їли та купували сувеніри з почуттям, всі отримали задоволення, а Canada-Ukraine Foundation, гадаю, чималий внесок. Мене дуже вразило те, як душевно Natalia Telentso заспівала "Ніч така місячна...", рекомендую послухати.

Монреальців зі сцени вчили говорити Слава Україні! і відповідати на це – Героям слава! І всі, хто був у залі, чудово з цим впоралися. Тепер і вони знають.

Тож, схоже, так, концерти нам теж потрібні. І цей монреальський концерт – чудовий приклад акуратного залучення байдужих суспільств у нашу боротьбу. Плюс, ще дещо.

Ви колись замислювалися, звідки береться кожен долар допомоги, яка надходить в Україну? Загалом, так він і береться. Копіїчка до копіїчки...

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