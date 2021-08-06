До кінця року гривня може опинитися під ризиком девальвації

З початку року прогнози зростання української економіки погіршуються. Від оптимістичних 4,6% від Мінекономіки до більш реалістичних від ЄБРР – 3,5%. Реально ж за підсумками перших п'яти місяців ВВП України зріс лише на 0,7%. За півроку зростання промислового виробництва складає лише 1,1%. Додайте до цього ще плюс 2 млн безробітних за останній рік і отримаєте картину триваючої стагнації в економіці.

Втім, ситуація може ще погіршитися. У металургії, яка є однією з базових галузей української економіки, назріває сировинна криза. Меткомбінатам не вистачає брухту, щоб виконати виробничі плани. Відбувається це тому, що заготівельники брухту відправляють майже весь зібраний брухт на експорт. За шість місяців 2021 року з України було вивезено в 14 разів більше брухту, ніж за той же період 2020 року.

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Металургійні заводи допускають, що через брак сировини вже в серпні-вересні можлива зупинка окремих виробничих ліній. Якщо дефіцит сягне критичного рівня, почнуть закриватися цілі підприємства. Очевидно, що при середній світовій ціні на лом в 500 дол./т, продовжене в травні експортне мито в розмірі 58 євро/т не працює. Брухт продовжують вивозити, тому що це надвигідно. До того ж, 97% всієї металургійного сировини скуповує один з наших головних конкурентів – Туреччина.

Металурги просять Кабмін в екстреному порядку ввести мораторій на експорт брухту до 2023 року. Якщо мораторій не буде введений, меткомбінати до кінця року втратять приблизно 1,4 млрд дол. валютної виручки. Це може призвести до ослаблення гривні. Крім того, через зупинку заводів скоротяться податкові надходження до бюджетів усіх рівнів та зросте безробіття. Отже, мова йде не тільки про порятунок національної металургії, а й про запобігання кризовим явищам в економіці.