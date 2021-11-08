Чи підтримує вакцинацію Бог?

Тільки в одних випадках релігія допомагала, в інших – навпаки, заважала державам у боротьбі з пандемією.

Наприклад, ще до винаходу вакцини ієрархи православної церкви Грузії вже її засудили, назвавши вакцинацію "підступами диявола" та "поневоленням" людей.

У США католицькі єпископи порекомендували віруючим відмовитись від вакцини Johnson&Johnson з етичних причин. Цей препарат створений з використанням клітин абортованих ембріонів. Таким чином, вакцинація ним може сприйматися як мовчазна підтримка абортів, що для США – шалено суперечливе питання.

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Найчастіше коронавірус атакує і громади ультраортодоксальних євреїв. Вони відмовляються лікуватися, вважаючи, що інфекція – це божа кара, якій не можна чинити опір. Багато десятиліть ультраортодоксальні іудеї часто відмовляються дотримуватися правил світської держави. Деякі рабини публічно просувають антищеплювальні ідеї, тим самим ще більше посилюючи епідеміологічну обстановку.

Мусульмани, у свою чергу, більше дбають про халяльність, тобто релігійний дозвіл вакцин від COVID-19. При їх виготовленні повинні бути суворо дотримані всі розпорядження релігійної традиції – наприклад, при вибої худоби або птиці треба неодмінно спускати кров убитої тварини. В ісламі це стосується всього, що стикається з тілом людини – їжі, косметики та ліків.

Тому на вимогу віруючих мусульман духовенство у всьому світі маркує дозволену релігією продукцію як перевірену. Втім, у євреїв приблизно так само – тільки замість поняття "халяльний" в них – поняття "кошерний", і продукти, виготовлені у суворій відповідності до єврейської традиції, також позначені печаткою спеціально уповноважених на те рабинів.

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У другій за чисельністю мусульман країні – Індії – релігійні діячі закликали владу не купувати вакцини від COVID-19, оскільки у них міститься свинячий желатин. Насамперед, це стосувалося препаратів, виготовлених у Китаї.

Катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Індії пам'ятає весь світ. Місяць за місяцем її описували на перших шпальтах головних світових видань і, похитуючи головою, обговорювали у високих кабінетах багатьох країн.

А на початку року під загрозою зриву виявилося постачання китайської вакцини Sinovac до Індонезії — де мешкає найбільше мусульман у світі. Компаніям Pfizer, Moderna та AstraZeneca довелося запевняти, що вони не використовують свинячі компоненти.

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У Китаї, вакцину виробництва якого, зокрема, закуповує і Україна, ситуацію з коронавірусом більше контролював уряд. Китай офіційно є світською державою, хоч і не перешкоджає сповіданню різних релігій.

Таким чином, у Китаї релігійні лідери не впливають на політику. Проте, як показують дослідження, рівень довіри до вакцинації в Піднебесній настільки ж низький, як і в сусідній автократичній Росії, хоча в демократичній Швеції він не набагато вищий.

Дослідження у різних країнах показують, що досить складно визначити єдину формулу для різних держав щодо впливу релігії на вакцинацію. Адже у серпні 2021-го вакцинуватись проти коронавірусу закликав сам Папа Римський, який є голосом римсько-католицької громади в усьому світі, його слова мають вирішальне значення. І раніше він ніколи не ставив під сумнів необхідність вакцинації. При цьому він наголошував, що ризик при впровадженні вакцини від COVID полягав у тому, що "пріоритет віддавався найбагатшим".

Святий Престол повідомив про перший випадок зараження у Ватикані невдовзі після початку пандемії 7 березня 2020 року. Наступного дня уряд видав указ, який "заблокував" усю країну. Незабаром після цього було підписано угоду з урядом Італії, і всі церковні урочистості були припинені, що сталося вперше в історії Італії на жах віруючих.

У світі сьогодні налічується понад 4200 релігійних конфесій. Одні – за вакцинацію, інші – категорично проти, треті – за чи проти, але з безліччю додаткових умов та застережень.

Епідемії у тій чи іншій формі тривають не одне тисячоліття, і релігійні лідери мають величезний вплив на своїх парафіян. Часто вони направляють допомогу тим, хто хворий або може захворіти. Але бувало, що їх висловлювання і заважали запобіганню інфекціям, як, наприклад, у разі визнання контрацептивів гріховними, незважаючи на наукові докази того, що вони відіграють вирішальну роль у захисті від ВІЛ/СНІДу.

Проте, не лише у релігійних громадах виникає серйозна протидія вакцинації. У Лондоні святкування ночі Гая Фокса перетворилося на протести антивакцинаторів та завершилося нападом на поліцію та арештами. В Україні та Молдові цього тижня протести антивакцинаторів начебто організовані однією людиною – з однаковим дизайном та повідомленнями на плакатах – російською мовою. І навряд чи ці протестувальники звертають увагу на Бога.