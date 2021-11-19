Магазин та цвинтар. Куди витратити "вовину тисячу" пенсіонерам у селі

У Зеленського знають, куди витратити гроші за вакцинацію. Колаж "Сьогодні"

Тут такі справи, що життя завдало підлого удару найбільшому політичному лідеру сучасності за версією Єрмака і Мендель. Ви пам'ятаєте, що Зеленський пообіцяв 1000 гривень вакцинованим?

А я зараз у селі Попільня, що на Житомирщині. У селі живе до 2000 людей. Є повністю вакциновані. Але немає театру чи спортзалу. І навіть кінотеатру IMAX немає. Така сама ситуація з музеями, фітнес-клубом та концертним залом. Їх просто нема. І навіть нема виставкового центру. Зовсім немає.

Реклама

Зате є магазин та цвинтар. І це точно не спортзал та не музей, хоча люди туди ходять. Регулярно. Подорожі тут також не практикують. Хіба що електричкою до дітей та онуків. Але частіше вони в Попільню приїжджають. Є звичайно варіант, що баба Галя замовить у діда Колі рубку дров і оформить це, як відвідування спорзалу, але і він і вона хотіли б не займатися маніпуляціями, а купити на цю тисячу тих же дров або те, що їм необхідно. Але не можуть.

Можуть витратити на музей. Або на кіно. Але їх тут нема. Тому місцеві жителі висловлюють ініціативу президента з використанням ненормативної лексики. До речі, зв'язок тут також не дуже. Місцями його немає. І це я про мобільний зв'язок. А який мобільний інтернет самі розумієте.

Тож привіт "Дії" та ініціативам президента, якому треба бути ближчим до народу. Хоча яка різниця? Так?

Реклама

Джерело: Facebook Борислава Берези