Мінінфраструктури провокує економічну кризу

Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт наказу про підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення. Згідно із документом, з 1 вересня ліквідуються самі затребувані позакласові вантажі, їх планується прирівняти до вантажів 1-го класу. Плюс до всього на 8% зростуть тарифи на перевезення вантажів 1-го і 2-го тарифних класів. З 1 січня 2022 року тарифи зростуть ще на 20,4% і 6,5% відповідно.

Зазначена ініціатива МІУ стала неприємною несподіванкою для промисловості. Уряд обіцяв до закінчення карантинної кризи не міняти ставки податків і не підвищувати тарифи природних монополій. Однак останні події, пов'язані зі спробами Кабміну протягнути через парламент такі шкідливі законопроєкти, як №5600 і №4167, показують, що влада не збирається тримати слово.

Сьогодні "Укрзалізниця" є монополістом у залізничній галузі. Тарифи на вантажні перевезення в Україні вище, ніж в Росії і Казахстані. З виробниками із цих країн конкурують українські експортери промислової продукції на зовнішніх ринках. Підвищення тарифів обернеться для них втратою конкурентних позицій і збитками. Слідом за цим станеться зниження обсягів виробництва, валютних та податкових надходжень. Підприємствам доведеться масово скорочувати працівників.

Реклама

У підсумку за тарифні експерименти МІУ заплатять українські громадяни. Збільшення залізничних тарифів на вантажоперевезення призведе до подорожчання продуктів харчування та комунальних послуг. Постраждають найбільш незахищені категорії населення – малозабезпечені та пенсіонери. Уряду доведеться збільшити обсяги соціальних видатків за рахунок зростання держборгу і дефіциту державного бюджету.

Питання в тому, чи варті додаткові 12 млрд грн, які УЗ отримає від підвищення тарифів, ризику виникнення нової економічної кризи?! Невже Мінінфраструктури заради хронічно збиткової держкомпанії, де процвітає корупція, готове поставити на карту добробут соціально вразливих українців і конкурентоспроможність українського експорту?! Обидва питання, безумовно, риторичні.

Вважаю, що без проведення повного незалежного аудиту УЗ і подальшого поділу компанії на кілька самостійних філій, говорити про будь-яке підвищення тарифів передчасно. Бізнес має бути впевнений, що його гроші підуть не на фінансування збитків "Укрзалізниці", а на розвиток системи залізничної логістики.