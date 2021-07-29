Підготовка до опалювального сезону: де можуть спалахнути проблеми та як їх вирішити

Уряд України розпочав підготовку до опалювального сезону. У Кабміні під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу. Учасники засідання обговорили процес підготовки галузі до опалювального сезону 2021-2021 років.

Декілька принципово важливих нюансів: де можуть спалахнути проблеми та як їх вирішити.

Перша проблема. Недостатня кількість вугілля на складах теплових станцій. Станом на 27 липня на складах ТЕС знаходилося 957 тисяч тонн вугілля, що на 251 тисячу менше, аніж має бути відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго.

Чому так? Бо, по-перше, немає впевненості, що вугілля буде реально затребуваним. По-друге, відсутні довгострокові контракти та навіть планування. Третє і головне – це робота теплової генерації в умовах нижче собівартості виробництва. Тільки за 2021 рік українські ТЕС отримали збиток у розмірі 5,1 млрд гривень. А ще – маніпуляції трейдерів на ринку та неможливість продажу вугілля за ринковими цінами.

Відтак дуже важливо гарантувати економічно обґрунтований рівень цін на електроенергію, вироблену ТЕС та ТЕЦ, забезпечити прогнозоване ринкове середовище до кінця опалювального сезону, довгострокові контракти для можливості планування виробництва вугільної продукції та гарантувати заборону імпорту з РФ та Білорусі, що дозволить утримати попит на українське вугілля. І – що особливо важливо – збільшити його видобуток. (Привіт тим, хто кричить про негайне закриття шахт. Заміщення вугілля природним газом економічно недоцільно).

Також вкрай важливо ліквідувати заборгованість перед виробниками в оптовому ринку та на балансуючому ринку електроенергії, забезпечити пільговим кредитуванням виробників електроенергії державної та комунальної форми власності через держбанки.

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Друга проблема. Висока аварійність обладнання теплових станцій та теплоцентралей. Так, ремонти відбуваються згідно з графіком, але стан аварійності у 5 разів (!) перевищує показники липня 2020 року. Причому кількість аварійних заявок зростає пропорційно завантаженості ТЕС! Перший дзвіночок.

Сьогодні під час засідання енергетичного штабу наголосили на необхідності ремонтної кампанії генеруючого обладнання. Найближчим часом передбачено відремонтувати 15 енергоблоків АЕС, 50 енергоблоків ТЕС, 33 гідроагрегати на ГЕС та ГАЕС. У ці хвилини ремонтуються три блоки АЕС, сім на ТЕС та 23 гідроагрегати на ГЕС та ГАЕС.

Третя проблема. Це ризик зриву газопостачання – зупинка транзиту та зупинка імпорту, плюс несанкціонований відбір газу з ГТС. Ще одна проблема – це надвисока європейська ціна газу в опалювальний період, до якої прив’язаний український ринок газу. Тому вже сьогодні варто збільшити обсяги закупівлі природного газу, аби закачати в підземні сховища хоча б 21 млрд куб. м до початку жовтня.

Додатковою загрозою для зриву опалювального сезону є фінансова розбалансованість ринку. Ще раз наголошую – ціна на ринку електричної енергії не покриває собівартість її виробництва! Це може значно ускладнити проведення ремонтної кампанії та унеможливить формування належних запасів вугілля.

Загалом, сьогоднішнє засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем'єр-міністра продемонструвало розуміння урядом проблем, які існують в енергетичній галузі. Важливо вирішити їх до початку опалювального сезону. Сподіваюся, так воно і станеться.