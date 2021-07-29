Виконання річних планів у металургії під загрозою зриву

Муса Магомедов

На нараді в Міністерстві економіки представники українських металургійних підприємств заявили про гострий дефіцит брухту, що викликаний зростанням експорту цієї сировини. З початку 2021 року брухтозаготівники вивезли із України 230 тис. т брухту, це у 6 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

У травні набув чинності закон про продовження на два роки експортного мита на брухт в розмірі 58 євро/т. Однак це не допомогло зупинити вивіз стратегічно важливої сировини. У червні світові ціни на лом подолали позначку в 507 дол./т. Через таку ціни і високий попит продавати металобрухт на експорт вигідно навіть з урахуванням сплати мита.

Ще кілька тижнів тому експерти говорили про ймовірні збої в постачаннях брухту на українські меткомбінати. Сьогодні це вже не прогнози, а реальність. Представники таких компаній, як "Метінвест", "Азовсталь" та "Інтерпайп" відкрито заявляють про вимушене скорочення виробництва через брак сировини.

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За прогнозами металургів, у серпні-вересні 2021 року через відсутність брухту можуть початися зупинки окремих підприємств. Таке вже було у 2015 році, коли ряд меткомбінатів змушені були на кілька місяців зупинити виробництво. Щоб не допустити найгіршого сценарію, потрібно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту.

Введення мораторію відповідає як інтересам бізнесу, так і держави. Металурги таким чином отримають гарантію постійної наявності сировини, а також зможуть зберегти обсяги виробництва і свої позиції на зовнішніх ринках. Влада отримає можливість прискорити темпи декарбонізації і додатково наповнити бюджет. Використання брухту для виплавки сталі дозволяє скоротити викиди СО2 на 1,67 т на метр сталі, а його переробка дає у чотири рази більше податкових надходжень до бюджету, ніж експорт.

Дуже важливо, щоб уряд вжив негайно заходів, щоб запобігти дефіциту брухту. Зволікання призведе до економічних втрат для меткомбінатів, зниження обсягів сплачених податків і зростання безробіття. Вважаю, що ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту потрібно не пізніше кінця серпня 2021 року.