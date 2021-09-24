У Кривому Розі учениця з хронічними захворюваннями потрапила в лікарню через вчителя-тирана

У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі директор школи накричала на ученицю через те, що дівчинка запізнилася на урок. У результаті 8-класницю з підвищеним тиском 140 на 90 зі школи забрали медики швидкої допомоги.

Про це розповів місцевий активіст Юрій Понькін.

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Кричала на дитину, хоча знала про хворобу

За словами Понькіна, ситуація сталася у школі Кривого Рогу № 48. Учениця 8-го класу запізнилася у школу через проблеми з транспортом. Тоді урок проводила директор школи Ольга Лузан.

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Директор 10 хвилин кричала на школярку, після чого на перерві у дівчинки почався сильний тремор. Класний керівник відвела дитину до лікаря.

Виявилося, що через конфлікт у дівчинки піднявся артеріальний тиск до 140/90. Шкільна лікарка дала дівчинці таблетку, але ліки не подіяли. У школу викликали "швидку" і дитину екстрено госпіталізували.

Активіст додав, що всі вчителі школи знають про хронічні захворювання школярки, але це не зупинило директора, щоб насварити дівчину.

Директор має репутацію тирана

За словами Понькіна, колеги говорять, що у керівниці вибуховий характер і хамські манери. У коментарях під публікацією батьки інших школярів підтвердили це і зазначили, що директор дійсно має репутацію тирана і скандальної людини.

Діти часто записують на аудіо крики і хамство на уроках, але батьки не можуть нічого з цим зробити.

Чим ще відома школа №48 у Кривому Розі

Як повідомив Понькін, школа № 48 неодноразово фігурувала в репортажах, оскільки там у дворі не прибирають бур'яни, а спортзал не можуть відремонтувати вже сім років.

Активіст додав, що під час зйомок сюжету директор навіть накинулася з кулаками на журналістів.

Булінг в Україні

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

24% дітей стали жертвами булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, тому що їм було страшно за себе;

більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти.