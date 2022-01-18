-15! Коли в Україну повернуться морози – прогноз

На дорогах прогнозують ожеледицю / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 19 січня, буде прохолодною, а небо до самого вечора покриють хмари. Серйозних опадів у країні не буде. Невеликий сніг варто очікувати лише у східній частині країни.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Найближчої ночі температура повітря в Україні знизиться до -9 градусів, а на північному сході коливатиметься від -10 до -15 градусів. Вдень синоптик прогнозує від -2 до -5 градусів. У Полтавській, Сумській та Харківській областях температура повітря опуститься до 8 градусів морозу.

Жодних серйозних опадів 19 січня не буде. Лише у східній частині буде невеликий сніг. На дорогах та тротуарах варто очікувати ожеледицю.

У Києві завтра, 19 січня, сильного вітру та снігу чекати не варто. Вночі температура повітря опуститься до -8 градусів, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться на позначках від -1 до -3 градусів.

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Погода в Україні на 19 січня. Фото: Наталки Діденко

Яка зима буде в Україні

Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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