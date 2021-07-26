30 тонн палива щомісяця. Працівників "Укрзалізниці" піймали на крадіжці

Поліцейські провели більше 30 обшуків / Фото: Сьогодні
У Рівненській області працівників філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили на крадіжці палива.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Правоохоронці з'ясували, що група працівників вранці і ввечері відкачували з маневрових тепловозів паливо. Таким чином вони привласнювали і продавали від 15 до 30 тонн щомісяця. Щоб довести провину підозрюваного, поліцейські "закупили" 200 літрів викраденого палива.
На підприємстві і в будинках порушників провели більше 30 обшуків. Знайшли понад 1400 літрів дизельного палива, каністри з залишками пального, засоби для його відкачування, п'ять авто для перевезення палива, телефони, гроші та чорнові записи.
П'ятьох посадових осіб затримали, їм повідомили про підозру і вибрали запобіжний захід.
Нагадаємо, СБУ в Миколаєві затримала посадових осіб "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.
Крім того, "Укрзалізниця" придбала 10 000 тонн дизельного палива у Кременчуцького НПЗ за ціною котирувань палива FOB Rotterdam плюс націнка в 56 доларів за тонну.
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