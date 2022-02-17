34 обстріли за пів дня! Які населені пункти постраждали від бойовиків – список

Бойовики обстріляли школи та дитсадки, де були діти / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі 17 лютого бойовики 34 рази обстріляли населені пункти та позиції ЗСУ. Троє вчителів школи у Станиці Луганській отримали контузії, ще одна мешканка Мар'їнки отримала множинні поранення.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Усього по Станиці Луганській бойовики випустили 32 снаряди із важкої артилерії. Половина населеного пункту залишилася без електроживлення. А у Врубівці противник пошкодив будівлю школи, де на той момент були учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Крім цього, без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.

Де стріляли бойовики:

Новотошківське - з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

- з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Водяне - з мінометів, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

- з мінометів, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів. Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.

– з мінометів калібру 82 мм. Старогнатівка – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Старий Айдар та Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Південне та Майорськ – з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів та автоматичних станкових гранатометів. Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.

– з мінометів калібру 82 мм. Новоселівка Друга – із протитанкових ракетних комплексів.

– із протитанкових ракетних комплексів. Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

– з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Мар'їнка – з мінометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з мінометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

– з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Попасна – зі станкових протитанкових гранатометів.

– зі станкових протитанкових гранатометів. Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.

– з автоматичних станкових гранатометів. Авдіївка, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Новозванівка – з артилерії калібру 152 мм.

– з артилерії калібру 152 мм. Станиця Луганська – з артилерії, мінометів та автоматичних станкових гранатометів.

– з артилерії, мінометів та автоматичних станкових гранатометів. Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

- з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Гольмівський – з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів та автоматичних станкових гранатометів. Хрящівка – з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів бойовиків двоє бійців ЗСУ отримали поранення, зараз вони у лікарні у стані середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб зупинити обстріли бойовиків, але тільки у разі загрози життю військовослужбовців.

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СБУ розслідує обстріл школи та дитячого садка на Донбасі

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка та школи в Луганській області. На місцях події працюють слідчі СБУ.

Копи зараз допитують свідків, очевидців та постраждалих, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.