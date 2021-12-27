40 хвилин кружляв над містом. В Одесі не зміг приземлитися літак із Туреччини

Літак не зміг приземлитися в одеському аеропорту / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі не дали дозволу на посадку літака турецької авіакомпанії. Він 40 хвилин кружляв над аеропортом, але згодом повернувся до місця вильоту.

Про це пише "Думська".

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За даними ЗМІ, повітряне судно авіакомпанії Pegasus здійснювало рейс із стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен. Літак не зміг приземлитися в Одесі через погану погоду.

Скріншот із сайту flightradar24

Хоча смугу для посадки вранці розчистили від снігу і на неї вже сіли кілька літаків, борт не зміг приземлитись через сильний вітер. Це пов'язано з внутрішніми протоколами безпеки турецької авіакомпанії – їм заборонено сідати за різких поривів бічного вітру.

Де чекати на морози?

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумської області.

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Нижню вершину холодного трикутника стане Черкаська область, зима також захопить Хмельницьку, частину Вінницької на заході та частину Полтавської області на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше, ніж 10 см заввишки.