50 євро за сертифікат. На Львівщині підробляли COVID-документи

На Львівщині продавали COVID-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні

На Львівщині незаконно виробляли та поширювали сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.

Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Львівський портал.

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Вартість недійсного документа становила 50 євро.

Прикордонники разом із правоохоронцями провели обшуки у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування.

Що вилучили під час обшуків правоохоронці:

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комп'ютерну техніку та флеш-носії, на яких містилися відомості про виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результати тестування,

недійсні бланки міжнародних COVID-сертифікатів,

негативні результати ПЛР-тестів

В даний час встановлюють усіх причетних осіб до вчинення правопорушення.

Слідчі дії продовжуються.

Поліцейські "полювали" на порушників карантину

Похмурий ранок середи, 8 грудня. У ТРЦ на столичній кільцевій дуже малолюдно. Поодинокі відвідувачі відходять убік, побачивши поліцейських. Патрульні стежать за новими, жорсткішими карантинними обмеженнями.

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Хочеш у кінотеатр чи, наприклад, магазин одягу – навіть у "жовтій зоні" ковідний документ тепер обов'язковий. Або довідка про одужання, або сертифікат про щеплення – хоча б одне.

Порушників таки виявили!

За дві години перевірок порушення таки виявляють. Щоправда, не оновлені вимоги до вакцинації, а старі, схоже, забуті карантинні правила. У магазині відсутня розмітка та відсутні записи температури за день. Тепер суд має вирішити, чи штрафуватиме магазин. Від 17 до 34 тисячі гривень.

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