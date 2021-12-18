50 євро за сертифікат. На Львівщині підробляли COVID-документи

На Львівщині продавали COVID-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні
На Львівщині незаконно виробляли та поширювали сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.
Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Львівський портал.
Вартість недійсного документа становила 50 євро.
Прикордонники разом із правоохоронцями провели обшуки у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування.
Що вилучили під час обшуків правоохоронці:
- комп'ютерну техніку та флеш-носії, на яких містилися відомості про виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результати тестування,
- недійсні бланки міжнародних COVID-сертифікатів,
- негативні результати ПЛР-тестів
В даний час встановлюють усіх причетних осіб до вчинення правопорушення.
Слідчі дії продовжуються.
Поліцейські "полювали" на порушників карантину
Похмурий ранок середи, 8 грудня. У ТРЦ на столичній кільцевій дуже малолюдно. Поодинокі відвідувачі відходять убік, побачивши поліцейських. Патрульні стежать за новими, жорсткішими карантинними обмеженнями.
Хочеш у кінотеатр чи, наприклад, магазин одягу – навіть у "жовтій зоні" ковідний документ тепер обов'язковий. Або довідка про одужання, або сертифікат про щеплення – хоча б одне.
Порушників таки виявили!
За дві години перевірок порушення таки виявляють. Щоправда, не оновлені вимоги до вакцинації, а старі, схоже, забуті карантинні правила. У магазині відсутня розмітка та відсутні записи температури за день. Тепер суд має вирішити, чи штрафуватиме магазин. Від 17 до 34 тисячі гривень.
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