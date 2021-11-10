90% опіків тіла: під Рівним рятують 12-річного підлітка після удару струмом

На Рівненщині з-під вагонів дістали обгорілого 12-річного хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дубно Рівненської області лікарі рятують 12-річного підлітка, якого вдарило електрострумом. У хлопчика 90 відсотків опіків тіла.

Про це пише "ТСН".

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Що сталося?

Як стало відомо, електрична дуга під напругою 27 тисяч вольт вразила хлопчика, коли той виліз на вантажний залізничний вагон. На підлітку миттєво спалахнув одяг, а потім він упав між вагонами. На той момент з ним був його друг.

90 відсотків опіків тіла

Як розповів завідувач травматологічного відділення Дубенської лікарні Руслан Синевич, 12-річного підлітка доставили у тяжкому стані з опіками близько 90% внаслідок ураження електровільною дугою.

Іншого хлопчика госпіталізовано з поверхневими опіками кистей рук. Також у хлопця попечене обличчя. Опіки він отримав, коли намагався загасити одяг на другові.

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Що кажуть лікарі?

Стану 12-річного школяра медики поки що не дають прогнозів. Зараз роблять усе, щоб урятувати його життя. Хлопчика готуються переводити до Рівненського опікового центру.

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