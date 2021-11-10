90% опіків тіла: під Рівним рятують 12-річного підлітка після удару струмом

На Рівненщині з-під вагонів дістали обгорілого 12-річного хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дубно Рівненської області лікарі рятують 12-річного підлітка, якого вдарило електрострумом. У хлопчика 90 відсотків опіків тіла.
Про це пише "ТСН".
Що сталося?
Як стало відомо, електрична дуга під напругою 27 тисяч вольт вразила хлопчика, коли той виліз на вантажний залізничний вагон. На підлітку миттєво спалахнув одяг, а потім він упав між вагонами. На той момент з ним був його друг.
90 відсотків опіків тіла
Як розповів завідувач травматологічного відділення Дубенської лікарні Руслан Синевич, 12-річного підлітка доставили у тяжкому стані з опіками близько 90% внаслідок ураження електровільною дугою.
Іншого хлопчика госпіталізовано з поверхневими опіками кистей рук. Також у хлопця попечене обличчя. Опіки він отримав, коли намагався загасити одяг на другові.
Що кажуть лікарі?
Стану 12-річного школяра медики поки що не дають прогнозів. Зараз роблять усе, щоб урятувати його життя. Хлопчика готуються переводити до Рівненського опікового центру.
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