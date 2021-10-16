А що буде з переможеними? В окупованому Донецьку пропонують зіграти в "Гру в кальмара"

У Донецьку пропонують зіграти в "Гру в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасовому окупованому Донецьку пропонують зіграти в "Гру в кальмара" за мотивами відомого серіалу. Хлопця з тематичними листівками помітили на "Золотому кільці".

Про це повідомляє "Типовий Донецьк".

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Як видно на фото, юнак одягнений у костюм, дуже схожий на той, в якому були учасники "Гри кальмара" в серіалі. Запрошення теж зробили такі ж, як в були в стрічці. У ньому зазначено, що гра розпочнеться в суботу, 16 жовтня, о 20:00.

Костюм хлопця схожий на одяг гравців в серіалі. Колаж "Сьогодні"

У серіалі за правилами гри всіх тих, хто програв, вбивають на місці, а переможець отримує величезну суму грошей. Так що в Мережі відразу задалися питанням, які правила будуть ц цій грі. Однак організатори такі деталі не повідомляють.

Що за серіал і чому він у всіх на слуху?

Усього за кілька днів після прем'єри "Гра в кальмара" прикувала увагу серіаломанів у всьому світі, ставши справжнім феноменом на Netflix.

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456 людей, більшість з яких мають серйозні фінансові проблеми, приймають запрошення на участь в таємничому турнірі на виживання. Після того, як із змагання вибуває один гравець, розмір призу збільшується на 100 млн вон. Переможець турніру отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Однак ставки в грі смертельно високі.

Серіал постійно тримає в напрузі, спонукаючи глядача стежити за цими моторошними іграми на виживання. Як би це жорстоко не було, глядачі все одно вибирають своїх фаворитів і переживають за них, щоб вони виграли.