А Wi-Fi роздає? Одеситка заявила, що у школярів болить голова через учителя із щепленням

Одеситка заявила, що у школярів болить голова від вакцинованої вчительки / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителька Одеси поскаржилася у соцмережах, що у її сина нібито починає боліти голова, коли він наближається до своєї вакцинованої проти COVID-19 вчительки. За її словами, батьки інших дітей теж це помітили, тому звернулася по пораду.

Своєю історією вона поділилася в спільноті Odessa_hello в Instagram.

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Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. Незабаром вона дізналася, що аналогічна проблема нібито є і в однокласників дитини. А боліти починає, щойно вони сідають на найближчі від вчительки парти або спілкуються з нею.

Публікація жінки в соцмережі

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"У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей -"вакциновані" вчителі", – написала вона.

Реакція соцмереж

Запис жінки розсмішив читачів, тому в коментарях посипалися жарти про антивакцинаторів і теорії змови.

Що пишуть:

"А Wi-Fi ще діти не ловлять від учителя?"

"Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки".

"А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається".

"Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побічки з головою в інших... я не вірю, що це не прикол... невже так все погано?"

"Непогано жмихнуло тітку".

"Батьки гонять, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!"

"Господи. Тільки не кажіть їй за вишки 5G".

Водночас деякі користувачі намагалися знайти логічне пояснення болі у дітей:

"Може, вчителька голосно говорить або парфуми у неї їдкі".

"Може, парфум вчителя дітям не підходить? Тепер стільки важких запахів, які викликають не тільки головний біль, але і запаморочення, нудоту тощо".

"Фарба на підлогах або щось там... оновлене після ремонту... Якщо діти скаржаться, шукайте проблему в оновленні класного приміщення..."