Пекельні умови. У Харкові врятували голодних та недоглянутих дітей (фото)

У Харкові два хлопчики жили у брудному будинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові поліцейські разом зі соцслужбою забрали з родини двох малолітніх дітей. Діти жили у жахливих умовах.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі

Правоохоронці виявили у будинку антисанітарні умови. Там жили хлопчики 2 та 4 років, які були голодні та недоглянуті.

Дітей вилучили з родини та доправили до дитячої лікарні для медичного обстеження та надання, у разі потреби, медичної допомоги.

Наразі інспектори ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративні правопорушення.

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Хлопчики жили у жахливих умовах. Фото: ГУНП України

У Харкові дитина спала на підлозі та їла у сусідів

У Харкові в Новобаварському районі інспектори ювенальної превенції виявили в одній з квартир хлопчика, який жив у жахливих умовах. У приміщенні було холодно, брудно та безлад.

Як стало відомо, у будинку не було їжі та ліжка для дитини, тож 12-річний хлопчик спав на підлозі на ватяній ковдрі.