Адвокат 16-річного винуватця ДТП у Харкові захищає вже не першого мажора – подробиці

Адвокат, яка захищає 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"
Інтереси 16-річного мажора Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, представляє Інна Данилова. Раніше вона захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка.
Про це повідомляє Newsroom.
Що відомо про адвоката 16-річного Миколи?
П'ять років тому юристка, яка тоді мала прізвище Перепелиця, захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка. Влітку 2015 року з товаришем він справив потребу біля Шевченківського райвідділу.
Запал молодиків не змогли остудити навіть співробітники поліції, які прибули на місце. Ба більше, Алекс зняв штани та продемонстрував силовикам зад. Вже перебуваючи в наручниках, молодик напав на журналіста, а також сипав погрозами поліцейським і хвалився зв'язками, за що в соцмережах отримав прізвисько "мажор-дзюркотун".
У підсумку юнака засудили до штрафу в розмірі 12 750 гривень. Однак після скандального випадку молодик не став поводитися біль стримано. У вересні цього року хлопець розмахував пістолетом у кафе на вулиці Данилевського. Як з'ясувалося згодом, у зброї були гумові кулі.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
Раніше ми писали:
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.
- Дочка загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення. Вона просить допомоги.
- "Шкодую, що так вийшло": 16-річний мажор із Харкова вперше прокоментував ДТП (відео)