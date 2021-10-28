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Адвокат 16-річного винуватця ДТП у Харкові захищає вже не першого мажора – подробиці

Софія Ковнір
28 жовтня, 11:49
П'ять років тому вона представляла інтереси іншого хлопця

Адвокат, яка захищає 16-річного мажора. Фото: колаж "Сьогодні"

Інтереси 16-річного мажора Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, представляє Інна Данилова. Раніше вона захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка.

Про це повідомляє Newsroom.

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Що відомо про адвоката 16-річного Миколи?

П'ять років тому юристка, яка тоді мала прізвище Перепелиця, захищала іншого мажора – Алекса Бондаренка. Влітку 2015 року з товаришем він справив потребу біля Шевченківського райвідділу.

Запал молодиків не змогли остудити навіть співробітники поліції, які прибули на місце. Ба більше, Алекс зняв штани та продемонстрував силовикам зад. Вже перебуваючи в наручниках, молодик напав на журналіста, а також сипав погрозами поліцейським і хвалився зв'язками, за що в соцмережах отримав прізвисько "мажор-дзюркотун".

У підсумку юнака засудили до штрафу в розмірі 12 750 гривень. Однак після скандального випадку молодик не став поводитися біль стримано. У вересні цього року хлопець розмахував пістолетом у кафе на вулиці Данилевського. Як з'ясувалося згодом, у зброї були гумові кулі.

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Адвокат Миколи Харківського стверджує, що їм загрожують / Фото: Колаж: Сьогодні

Що відомо про ДТП?

  • У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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