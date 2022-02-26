"Охтирка не здасться". Під Сумами знову вдарили снарядами по житловому масиву (відео)

В Охтирці продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Охтирки (Сумська область) повідомляє про чергові обстріли з боку окупантів. Снаряди потрапили до житлового масиву на Дачному.

Мер Охтирки Дмитро Живицький записав звернення щодо ситуації у місті.

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"Зараз чекаємо на щось не добре. Я розумію, що Охтирку не вибачать, але Охтирка не здасться", – сказав він.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та на його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.