Арахамія під обстрілом на Донбасі: з'явилося моторошне відео з укриття на фронті

Давид Арахамія записав відеоролик, на якому чути обстріли прямо з укриття. / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія записав відеоролик із укриття, на якому чути обстріл.

"Чергове щось прилетіло поряд", – сказав він на відео, яке опублікувала речник партії Юлія Палійчук.

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Давид Арахамія перебував у укритті разом із журналістами та іншими народними обранцями. На відео видно, що всі одягнені в бронежилети та каски. А одна з журналістів у цей час записує свою розповідь із гарячої точки для телевізійного сюжету.

"У Новолуганському приїхали до наглядового пункту. І почали прилітати туди снаряди 122 міліметри. Сховалися у бліндажі", – розповів про ситуацію голова фракції "СН".

У результаті депутати та журналісти пересиділи 10-12 обстрілів, уточнив Арахамія. За його словами, іноземні журналісти були шоковані тим, що відбувається, і змогли "наживо побачити, як порушуються Мінські домовленості".

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Також Давид Арахамія зізнався, що знаходився разом із журналістами далеко від гарячої зони, де справді регулярно відбуваються перестрілки.

"Наш спостережний пункт знаходиться далеко... Стріляти без особливої потреби і не потрібно було", – додав він.

Глава фракції "Слуга народу" уточнив, що всі залишилися живими та вже залишили небезпечне місце.

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Нагадаємо, що про рішення народних депутатів поїхати на Донбас стало відомо буквально за добу до візиту. Новину розповів секретар РНБО Олексій Данилов, згадавши, що таку вказівку парламентаріям дав президент України Володимир Зеленський

До речі, наші журналісти "Сегодня" поспілкувалися з місцевими жителями прифронтових селищ на Донеччині. Виявилося, що сьогодні вже зранку було неспокійно і було чутно поодинокі вибухи.

Наші джерела у Міністерстві оборони України уточнили, що, за їхньою інформацією, бойовики готуються найближчими днями значно збільшити інтенсивність обстрілів. Це пов'язано із російським святом – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.