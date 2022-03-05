Артобстріли та авіаудари: що відбувається зараз у Сумах (відео)

Окупанти обстрілюють будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 5 березня на околицях Сум почали вибухати снаряди. Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Російська авіація завдала точкових ударів по місту, зокрема по інфраструктурних об'єктах. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл.

Сумський район також постраждав від авіаударів російської авіації. Зокрема, місто Лебедин. Уже другу добу Лебедин без електроенергії через ворожі авіаобстріли.

Реклама

Ворог у відчаї бомбить те, що залишилося цілим

У Сумах з 5-ї ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Шибки дрижать. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік. Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував авіанальотом.

Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.

Сирен в місті не чутно. Є проблеми із сигналом. Чується гул літака над Сумами.

Реклама

Читайте також: