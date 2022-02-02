Автомобіль влетів у фуру. У Дніпрі у страшній ДТП загинули двоє осіб (фото)

Внаслідок ДТП людей затиснуло між конструкціями пошкодженого автомобіля / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського Індустріального району внаслідок аварії загинули двоє осіб, а ще один отримав травми.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Деталі ДТП
Вночі 2 лютого внаслідок ДТП людей затиснуло у конструкціях пошкодженого автомобіля.
Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що сталася аварія за участю автомобіля Chery Tiggo та вантажівки Renault Magnum. Автомобіль на повній швидкості врізався у фуру.
Працівники ДСНС за допомогою буксирувального троса витягли машину з-під причепа вантажівки та деблокували тіла двох осіб.
Загиблі та постраждалий
Внаслідок події загинули двоє осіб: водій, 1984 року народження, та пасажир (дані встановлюються).
Також у ДТП постраждав пасажир автомобіля Сhery, 1984 року народження. На момент прибуття рятувальників його госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до міської клінічної лікарні №16.
Реакція поліції
Моторошна аварія сталася після того, як легкове авто виїхало на червоне світло світлофора і зіткнулося з фурою та її причепом. Практично легкове авто з людьми затиснуло під причепом фури. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області та рятувальники.
"Загинули водій легкового авто та один із пасажирів", – повідомили нам поліцейські.
Рятувальникам довелося діставати їхні тіла за допомогою спецтехніки. Як ми з'ясували, загиблий водій – мешканець Донецької області, особистість загиблого пасажира встановлюється.
Як уточнюють правоохоронці, хоч як парадоксально, але після ремонту дороги на Слобожанському проспекті резонансні аварії відбуваються частіше.
"Водії розганяються, "втрачаючи голову"", – сказали нам силовики.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.
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