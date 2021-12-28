Автомобілі відкопують, а аеропорт не працює: що робить хуртовина у Чернівцях

Чернівці потонули в снігу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області хуртовина паралізувала рух транспорту. В пікову годину центр міста зупинився через негоду.

Про це розповіла кореспондентка Генрієтта Беух, передає "Сьогодні".

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Наразі сильний снігопад закінчився.

"Сніжок зараз просто пролітає. Більш зимово і казково. Водії відкопують свої автомобілі, а пішоходи протоптують собі шляхи. Таке відчуття, що комунальники спрацювали частково – центральні дороги розчищені, деякі міжбудинкові проїзди також, а деякі взагалі ні. Надвечір сипало так, що автомобілі вмить перетворилися на величезні кучугури. В пікову годину центр міста зупинився", – розповіла кореспондентка.

Наслідки негоди

Через неуважність та приморозок на дорогах сталося кілька ДТП, водії не дотримуються дистанції, а у селі Верхні Петрівці автомобіль наїхав на вагітну жінку. Її госпіталізували до лікарні.19-річна майбутня мама має низку травм, забоїв та струс мозку.

Водії вантажівок зупинилися біля села Рингач. Через ожеледицю фури не могли проїхати – чекали поки дорогу підсиплять і на допомогу їм приїдуть рятувальники.

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Через сильний снігопад на два дні відмінили авіарейси "Чернівці – Київ". Місцевий аеропорт також не прийматиме жодні борти.

"А кому така негода в радість – так це дітям. Малеча взялася кататися на санчатах. Зимове містечко у середмісті перетворилося на казкову локацію",- додала журналістка.

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