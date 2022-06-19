Автосервіс у Криму відмовився лагодити військову техніку Росії

Військовим злочинцям нічого не залишалося, як знімати плаксивий ролик / Колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму зазнають переслідувань жителі півострова, які не хочуть допомагати армії міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна. Проросійська влада вирішила демонтувати автосервіс, співробітники якого відмовилися обслуговувати військову техніку РФ.

Ролик про те, як їм у селищі Видне Красногвардійського району відмовилися міняти колесо на машині з літерою Z на бортах, розмістили окупанти в ютубі.

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Що відомо

Після публікації ролика на автосервіс раптово нагрянула перевірка. Вона очікувано видала висновок, що автосервіс збудований незаконно і має бути демонтований протягом найближчих двох тижнів.

Підконтрольний Кремлю глава російського парламенту Криму Володимир Константинов прямо заявив, що рішення має ідеологічну основу і повинне стати "уроком патріотизму".

"Користується благами громадянина великої держави – нехай живе у відповідності до закону. Владу нашу він може не любити – силуваним конем не поїдеш. А от поважати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу", – заявив Константинов.

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Він також порадив власнику сервісу виїхати на підконтрольну Києву територію.

На самій будівлі вночі з'явилися ті ганебні літери Z.

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