Біла та без гілок. У Дніпрі встановлюють оригінальну ялинку (фото)

У Дніпрі встановлюють новорічну ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі почали монтувати першу у місті новорічну ялинку. Каркас святкового дерева з'явився на Катеринославському бульварі.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Фото: "Інформатор"

Цього року новорічна ялинка у Дніпрі виглядає незвично. У неї немає гілок та зеленого забарвлення. Поки що вона являє собою металевий конусний каркас з великими кульками всередині.

Фото: "Інформатор"

Це перша ялинка, яку встановлюють у Дніпрі цього року, проте незабаром з'являться і решта — у центрі, парках, біля торгових центрів.

Фото: "Інформатор"

Дніпро вже почали прикрашати до свята

У Дніпрі вже почали прикрашати місто до нового року. Також на прилавках магазинів з'явилися прикраси, продаються перші ялинки.

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Пішохідну зону на вулиці Короленка частково перекрили. Її вже почали прикрашати.