Безкоштовний проїзд і квитки в кіно. У Дніпрі придумали "плюшки" вакцинованим жителям

Жителів Дніпра заохочуватимуть за отримані щеплення проти ковіду, однак тих, хто не вакцинується, можуть чекати "санкції"

Жителі Дніпра, які отримали два щеплення, можуть розраховувати на знижки в кінотеатрах. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі місцева влада обіцяє вакцинованим проти коронавірусу жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Рішення підписав глава міста Борис Філатов, передає пресслужба мерії.

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Рішення про безкоштовні абонементи на проїзд повинен ще розробити Департамент транспорту і затвердити виконком. Сам мер уточнив у Facebook, що мова йде про проїзд в електротранспорті і метро.

Які ще приємності чекають на вакцинованих дніпрян?

У місті хочуть організувати два заходи для тих, хто вакцинувався (окремо для молоді і окремо для літніх людей).

Людям з щепленнями можуть дозволити ходити в кіно без масок. Зараз профільному департаменту міськради доручили подати пропозиції по роботі з кінотеатрами.

Також наголошується, що всіх працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та установ міськради зобов'язали вакцинуватися до 15 жовтня. Ті, хто не зробить щеплення, будуть зобов'язані принести довідку про відсутність коронавірусу.

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"Тепер усі мої підлеглі зобов'язані бути вакциновані. А якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР-тест (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються", – написав мер.

Нагадаємо, українська влада не виключає введення заборон для невакцинованих громадян. Наприклад, вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування і водіїв громадського транспорту.

Також західні країни одна за одною вводять заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу. "Сьогодні" з'ясовували, чи можливий такий сценарій в Україні.