Б'є матір, а поліція не діє. У Харкові чоловік поскаржився на знущання батька (відео)

У Харкові чоловік поскаржився на побиття свого тата. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові чоловік поскаржився на свого батька та бездіяльність поліції. За словами місцевого жителя, його батько постійно знущається з нього та б'є маму.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Ху***й Харків".

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За словами мешканця Харкова, його батько на постійній основі знущається з нього та його мами – ображає, дорікає та погрожує. Крім того, чоловік нібито завдав своїй дружині тілесних ушкоджень: перелом носа, ноги, численні синці та забої, а днями він завдав два удари по голові кулаком.

"Викликали поліцію, вони просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я при захисті якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, оскільки відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто "непомічена", зі словами жодних побоїв немає, експертизу складати нема з чого", – заявив чоловік.

Чоловік зазначив, що він також попросив правоохоронців оформити тимчасове затримання батька на 10 діб, але заяву було відхилено.

"Аргументуючи це тим, що це можна зробити, лише якщо ми знімемо побої", – додав харків'янин.

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