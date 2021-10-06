Без дощів і тепло: прогноз погоди на 6 жовтня

Вдень на українців чекає тепла погода/Колаж: Сьогодні

У середу, 6 жовтня, в Україні вдень буде тепла погода. Водночас до Києва найближчими днями прийдуть заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У більшості регіонів вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. На заході країни температура буде коливатися від +13 до +16 градусів.

На сході стовпчики термометра не підніматимуться вище 14 градусів тепла. У північних регіонах температура повітря складе +12-14 градусів. На півдні слід очікувати 14-16 градусів тепла.

У Києві опадів не прогнозують. Температура становитиме +12-14 градусів.

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Південь України може перетворитися на пустелю

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися в пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає.

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