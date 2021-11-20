Без кондукторів, але із графіком. У Харкові вводять нові правила у громадському транспорті

У Харкові скасують оплату проїзду готівкою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у лютому-березні 2022 року у комунальному громадському транспорті скасують оплату проїзду готівкою. Також влада хоче створити чіткий графік руху транспорту, щоб пасажири могли користуватися розкладом.

Про це розповів заступник мера з питань інфраструктури Євген Водовозов, пише "Харків Life".

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Він зазначив, що незабаром мешканці міста зможуть оплачувати проїзд лише карткою харків'янина чи електронним квитком.

Що буде із графіком?

Водовозов уточнив, що влада хоче поступово впровадити графіки руху громадського транспорту, щоб пасажири чітко розуміли, коли чекати тролейбус, трамвай чи автобус.

У місті вже почали працювати над ідеєю, проте перешкодою для цих нововведень стали кадрові проблеми транспортних підприємств.

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"Цей процес не є таким складним з погляду його реалізації. Але проблема і раніше, і зараз полягає у тому, що у нас сформувався велика нестача водіїв тролейбусів та трамваїв. Усього одна машина, яка не вийшла на лінію, повністю розриває графік та розклад!" – сказав заступник голови міста.

Чиновник уточнив, що спочатку графіки створять для стабільних маршрутів. На решті – як тільки там вирішаться кадрові питання.