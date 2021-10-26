Без опадів, але хмарно: якою буде погода в Одесі 26 жовтня (карта)

Цього дня синоптики не прогнозують дощу в Одесі/Колаж: Сьогодні
У вівторок, 26 жовтня, протягом дня в Одесі очікується прохолодна погода. Водночас опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Одесі температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Очікується мінлива хмарність.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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