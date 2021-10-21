Без тепла і можливості приготувати їжу. У Харківській області жителі селища залишилися без газу (відео)

Сотні жителів селища Благодатне на Харківщині залишилися без газу. Тому "Харківгаз" взявся за планові ремонтні роботи. І це на початку опалювального сезону. Щоб привернути увагу до проблеми, люди двічі виходили на акції протесту: перекривали трасу. В кінці ситуацією зацікавилася СБУ. Відкрито кримінальне провадження. У ситуації розбирався кореспондент "Сьогодні".

Що сталося

Закутані в ковдри і купу одягу – жителі селища Благодатне весь тиждень мерзли, тому що не мали можливості опалювати свої будинки.

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"Вдягалися, у кого що є, по дві ковдри, спальний мішок. Грілися. А що", – каже житель селища Благодатне Іван Пілат.

Проблема, каже Іван, виникла, коли 10 жовтня в селище приїхали газовики. Повинні були провести планові роботи з обслуговування мереж. Але після відмовилися підключати газ без укладення з ними додаткових договорів.

Люди кажуть, їх шантажем змушували підписувати папери на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Кожному будинку така послуга коштувала б близько півтори тисячі гривень.

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"Підписувати договори. Народ почав говорити, ніхто з вами договору підписувати не буде. А скільки оплата? 1200, кому 1800, але це залежить від марки лічильника ... Коли ж натовп зібрався ... хвилювання почалися", – розповідає житель селища Олег Школьний.

Олег розповідає, вони просили представників компанії дати блакитне паливо, поки люди вивчають папери. Але – переконують – їх в "Харківгазі" не почули. Тоді вирішили перекривати трасу.

У компанії "Харківгаз" пояснюють, не мають права подавати газ в будинку, якщо не впевнені, що все обладнання там справно. Додають, нікого не змушували укладати договори саме з ними.

"Правила безпеки систем газопостачання ... затвердження, передбачають пункт 5.7, якщо споживач не забезпечив ... оператор повинен припинити споживачу", – спікер акціонерного товариства "Харківгаз" Ольга Клименко.

Що кажуть в СБУ

Ситуацію під контроль взяли в Службі безпеки України. Підозрілими вважають роботи на газових мережах на початку опалювального сезону, а також ультимативні вимоги газовиків.

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А ще стверджують, людей підбурювали до протестів. Виробництво відкрили за статтею Кримінального Кодексу про дії спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція – до 10-ти років позбавлення волі.

"Ситуація склалася така, що Фактично селище був узятий в заручники. Підписують – підключаємо, не підписують, не підключає. Елемент такого шантажу, і навіювання, що винен не "Харківгаз", а держава – це не поодинокий випадок від представника зазначеної структури", – начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудин.

Зараз газ в будинку повернули. І подібні конфлікти з газовою компанією в Службі безпеки фіксують і в інших селищах області. Всі ситуації тепер прицільно вивчать.

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