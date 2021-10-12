Перед в'їздом в Одесу перевірятимуть COVID-сертифікати

COVID-сертифікати перевірятимуть у пасажирів автобусів/Колаж: Сьогодні

В Одесі, де лікарні переповнені хворими на COVID-19, поліція перевірятиме COVID-сертифікати у пасажирів автобусів і водіїв перед в'їздом у місто.

Про це повідомляє УНІАН.

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Де будуть здійснюватися перевірки?

"У нас для міжобласних перевезень є два пости на в'їзді до Одеси – пост "Центроліт" і пост "Дачне", де проходитиме контроль транспорт, що прямує в бік Одеси. Аналогічно – з Одеси", — т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Олександр Гостіщев.

Як перевірятимуть?

На планшетах у правоохоронців встановлене програмне забезпечення, за допомогою якого можна перевірити код міжнародного сертифіката про вакцинацію. Відповідальність за пасажирів, які не щеплені проти COVID-19, буде нести перевізник.

Все під контролем

За словами Олександра Гостіщева, у регіоні для контролю відповідного транспорту створять мобільні групи. Також буде вестися відеофіксація дій правоохоронців на випадок виникнення спірних ситуацій. Крім того, поліцейські на предмет дотримання карантинних заходів перевірятимуть торгові центри та інші заклади.

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"М'яко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але водночас для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в Адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема за відсутність масок у закритому приміщенні", — розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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