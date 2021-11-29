Била ногами в пах: у Харкові дівчина посеред вулиці напала на хлопця (відео)

Била кулаками по голові та ногами в пах / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові дівчина жорстоко побила хлопця. Але хлопець на побиття дівчини не відповів.
Про це повідомив Telegram-канал "ТРУХА".
На кадрах видно, що вона почала бити його кулаками по голові і ногами в пах. Але хлопець просто витерпів усі удари, але у відповідь її не вдарив. Після побиття він пішов.
Причина такого нападу невідома.
Інцидент стався поблизу нічного клубу "Малина".
Що пишуть користувачі Мережі:
- "Нічого хорошого з цієї дівчини не виросте".
- "Видно, що у хлопця з однією ногою біда, пересувається як людина з інвалідністю. Не відповів швидше за все через те, що боявся, що заб'ють натовпом, бо на 36 секунді відео чітко видно як один хлопець у світлих штанях уже замахувався".
- "А якби хлопець відповів, то вже завтра була б заява в поліції. Ну і публічне обговорення тут, що "це не чоловік", "так не можна", "жінок не б'ють" і т.д."
- "Респект витримці".
- "Майбутня мамка гопника".