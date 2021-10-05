Били по голові руками і ногами: на Волині роми напали на військового (відео)

Чоловіка били натовпом прямо на зупинці / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Торчин (Волинь) роми напали на військовослужбовця. Контрактник спочатку намагався заспокоїти чотирьох нетверезих хлопців, а ті кинулися з кулаками. Відео, як б'ють солдата, облетіло соцмережі. За Сергія заступилися ветерани АТО. І провчили циган. Як? – дізнався кореспондент Володимир Миколайчук. І простив кривдників – військовий – ексклюзив "Сьогодні".

На відео НП зняла Іванна – продавець магазину. Вибігла на вулицю, коли нетверезі роми почали приставати до військового.

Реклама

"Вони бешкетували, вони негарно себе вели, вони були в сильному алкогольному сп'яніння. Вони валялися навіть аж до того, що вони на асфальті валялись. Сиділи на сходинках супермаркету, чіплялися до людей", – каже Іванна.

На Сергія молодчики напали на зупинці. Солдат повертався до військової частини. Ображали і шарпали, тому контрактник почав захищатися.

Однак ні сам, ні очевидці не встигли завадити – солдату вдарили кулаком в обличчя, потім били ногами. Коли впав – нападники втекли. Сьогодні Сергій запевняє, відбувся лише синцями.

Реклама

В ексклюзивному інтерв'ю розповів, що в лікарню не звертався. Вже на наступний день після інциденту був на службі. І тепер більше переживає, щоб побутовий конфлікт не сприймали, як розпалювання ворожнечі з ромами з його боку.

"Оскільки я знаю, поліція їх розшукала, вжили відповідних заходів до них. На мою думку, конфлікт вичерпаний претензій ніяких немає. Ну, а у них, я думаю, більше вже не з'явиться бажання повторювати вчинене", – говорить Сергій.

Крім правоохоронців, за військового заступилися волинські ветерани. Вони розшукали циган. Ті .... кинулися на колінах вибачатися.

"Я розумію, що зробив велику помилку. Вибачте, більше такого не повториться. Клянуся перед Богом!", – каже один із нападників.

На колінах пробачення просили і жінки. Сергій пошкодував кривдників.

"У категоричній формі відмовився писати заяву про притягнення їх до відповідальності. Тому прийнято рішення про притягнення їх до адміністративної відповідальності", – розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення поліції №3 Дмитро Антонюк.

Роми заплатять по 119 гривень штрафу за дрібне хуліганство. З селища Торчин, де стався інцидент, табір уже поїхав – в невідомому напрямку.

Читайте також:

18 червня в Ужгороді в мікрорайоні Шахта сталася велика пожежа – загорівся табір ромів . Причому, за словами місцевих, один з ромів сам підпалив свій будинок.

. Причому, за словами місцевих, один з ромів сам підпалив свій будинок. Біля станції метро "Позняки" автомобіль Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся на дах – в авто знаходився водій і два пасажири.