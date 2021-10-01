Бойовик на Донбасі втік від російських кураторів: що розповів на допиті (відео)

Бойовик, який напередодні вийшов на позиції українських військових на Луганщині, був в рядах окупантів з 2014 року. На допиті бойовик розповів, що ніс "службу" на позиції бойовиків Байкал. За його словами, в основному він займався перегоном і ремонтом військової техніки (МТ-ЛБ, БТР).
Про це повідомляє СБУ.
"У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань. Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР", – йдеться в повідомленні відомтсва.
За словами бойовика, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися до рідного міста.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство.
Затримання та документування проводили Департамент військової контррозвідки СБ України спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, військовослужбовцями Збройних Сил України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Росія не відводить війська після навчань з Білоруссю
Раніше ми повідомляли, що Командування Збройних сил України не фіксує масового повернення російських військ в місця постійної дислокаціїпісля навчань з Білоруссю "Захід-2021", в яких взяли участь 200 тисяч солдатівРФ.
Головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Валерій Залужний
розповів, що попри те, що спільні навчання Росії і Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися на місце своєї постійної дислокації.
Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття ("Заходу-2021". – Ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації, — зазначив Залужний.
Він підкреслив, що ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. Кожна така група налічує близько тисячі осіб.
Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону, — додав він.
Крім цього, Залужний сказав, що є військові, які поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксуються, "але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".
Що відомо про навчання "Захід-2021"
- Військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.
- У них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців і інша техніка на декількох об'єктах в Росії і Білорусі.
- У НАТО зазначили, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу і в Україні.