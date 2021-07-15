Бойовики атакували українських військових, у ЗСУ нові втрати

Бойовики знову завдали втрат українській армії / Фото: Минобороны Украины
На фронті не припиняються обстріли і сьогодні у результаті ворожих атак знову поранено двох українських бійців.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання ЗСУ "Північ".
Військові зазначають, що позиції українських захисників були обстріляні з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених – задовільний", – йдеться в повідомленні.
Українська сторона в СЦКК повідомила ОБСЄ про грубе порушення режиму припинення вогню бойовиками.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня бойовики на Донбасі убили українського військового, ще сімох поранили. Ворог різко активізувався і вдарив по бійцях ЗСУ з кулеметів, мінометів і гранатометів.
Тим часом ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт лише тимчасово зупинили.
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