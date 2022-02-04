Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS. Колаж "Сьогодні"

Проросійські бойовики на Донеччині обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

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Деталі

У районі Павлополя бойовики зі стрілецької зброї обстріляли безпілотник місії ОБСЄ малого радіусу дії. Окупанти намагалися порушити роботу його системи навігації. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS.

Українська сторона вважає, що обстріл безпілотника пов'язаний із наміром супротивника завадити роботі місії щодо виявлення порушень щодо відведення озброєння та військової присутності в зоні безпеки. Зокрема, повідомляється про обстріл безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ ОБСЄ малого радіусу дії та вплив перешкод РЕБ на БПЛА.

Також повідомляється, що спостерігачам перешкоджали доступу до об'єктів цивільної інфраструктури в районі Крутої Балки. Зокрема, бойовики спорудили металеву огорожу та заблокували проїзд.

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Ситуація в ООС

2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню . Один із них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" у Донецькій області. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, супротивник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

у Донецькій області. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, супротивник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. Крім цього, у напрямку Талаківки ворог вів вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік н. п. Піски обстріляно позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

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