Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів: поранений український військовий

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази порушили режим "тиші". Український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – відзначається в повідомленні.
Біля Новозванівки українські позиції піддалися мінометно-артилерійському обстрілу. Тут ворог застосовував міномети калібру 120-мм і 122-мм артилерію, а також ручні протитанкові гранатомети
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів: поранено двох українських військових
"Поблизу Мар’їнки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм. В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу", – додають в ООС.
До того ж, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, типу Орлан-10 з припиненням лінії розмежування.
Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримав один військовий. Йому надано невідкладну медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь з озброєнь, дозволених мінських угодами.
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